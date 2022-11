De winter is nu echt begonnen in Oekraïne: wat betekent dat voor hun leger, hun inwoners en de Russen?

De winter is begonnen in Oekraïne. De eerste sneeuw is gevallen en het kwik komt steeds minder vaak boven het nulpunt uit. In combinatie met de Russische aanvallen op de Oekraïense infrastructuur voor energie betekent dat een uitdaging voor Volodimir Zelenski: hoe houdt de Oekraïense president de moraal van zijn bevolking op peil als burgers geen stromend water hebben, hun huizen amper kunnen verwarmen en de elektriciteit regelmatig uitvalt?