Cellini draait zeven uur lang op dansfeest in Muziekodroom: “Ik heb een mapje wc-nummers”

Op zaterdag 26 november leg je best een goeie fond, want Cellini draait dan zeven uur lang in Muziekodroom. “Belangrijk, want in MOD is het allemaal begonnen voor mij.”

Als we hem bellen, zit Gianmarco Cellini (25) op de luchthaven in Orly te wachten op zijn vlucht naar Peru. Het is de eerste keer dat hij in dat land een dj-set zal draaien. Na zijn passage in Lima moet hij meteen een ander vliegtuig nemen richting Mexico, waar hij op het festival Dreamfields ook een set heeft voor 25.000 bezoekers. Hij deelt (deelde ondertussen) er de affiche onder anderen met Charlotte De Witte.

Zaterdag doet hij dan weer een all nighter in Muziekodroom: van 22 uur tot 5 in de ochtend, zeven uur aan een stuk. Het zal (mogelijk) het laatste dansfeest in MOD worden. “En daarom vind ik het zo belangrijk om daar nog een set te doen”, zegt hij. “In die club heb ik mijn eerste set gedraaid en ik heb er altijd veel kansen gekregen.”

© Sven Dillen

Het is niet de eerste keer dat hij een hele nacht doordraait. “Het vliegt voorbij voordat je het weet”, zegt hij. “Ik ben zó gefocust op de set dat ik soms pas om drie of vier uur op mijn horloge kijk en besef: fok, ik heb nog maar een uur. Het voordeel van zeven uur draaien is dat ik alle uithoeken van elektronische genres kan opzoeken. Aan het einde kan ik ook wel eens richting jaren 80 gaan, Italiaanse klassiekers draaien zoals Ancora Tu van Lucio Battisti of wie weet, een half uur reggae. Niks ligt definitief vast.”

En als de natuur roept? Emmer langs de mengtafel? “Ik heb ook een mapje wc-nummers, tracks die tien minuten duren, zodat ik op mijn gemak even weg kan als de nood het hoogst is.” (cru)

Op 26/11, Muziekodroom, Bootstraat 9 in Hasselt. Info: www.muziekodroom.be