Agentschap Opgroeien sluit ook vier andere vestigingen van kinderopvang Mippie en Moppie

Ook de vier andere vestigingen van kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Zemst, Keerbergen, Weerde en Hofstade worden gesloten door het Agentschap Opgroeien. Eerder was ook al de vestiging in Keerbergen geschorst nadat een kindje van 2,5 jaar er vastgebonden werd aan een bedje met duct tape. Er doken ook nog andere schrijnende verhalen over de kinderopvang op.