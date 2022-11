Otto-Jan Ham blikt terug op muziekjaar 2022: “Drie dagen dronken met Depeche Mode”

Vergeet dus wat hij vorig jaar verkondigde, namelijk dat 2021 het beste muziekjaar ooit was. 2022 is beter. En volgend jaar zegt hij dat over 2023. “Je moet hoog inzetten en als je uitspreekt dat 2022 het belangrijkste muziekjaar ooit was, wordt dat ook zo. Een soort selffulfilling prophecy. Maar 2022 was ook enorm belangrijk: we kregen eindelijk de terugkeer van de festivals. Rock Werchter, Pukkelpop, het kon weer. Dat aspect mag dus zeker niet ontbreken in onze muzikale terugblik. Plus: ik heb ‘de andere kant’ ervaren. Ik heb met mijn band Hairbaby dit jaar op festivals gespeeld. Dat zal ook een onderdeeltje vormen van de show.”

Ottpo jan Ham met de rest van de band. — © Koen Bauters

Vorig jaar vroegen ze bij Maandacht - de organisator van de show en tour - aan Otto-Jan Ham of hij als presentator een muzikaal overzicht aan elkaar wilde praten, samen met een liveband. Daar had hij wel oren naar, “maar op voorwaarde dat ik zelf mocht meespelen. Dat doe ik dit jaar ook. Ik zing soms, ik speel gitaar en af en toe keyboards. Vorig jaar maakten we zes shows, dit jaar 21. Fijn, maar het valt samen met misschien wel het meest drukke moment in mijn carrière. Er is Viva la Feta, er is een nieuw seizoen van de Campus Cup en nog twee andere projecten staan in de steigers. Stressen dus, maar tegelijkertijd ook een boost en een prettige afwisseling.”

© Geert Van de Velde

Van Arno tot Reesema

Wat komt nog ter sprake? “We staan stil bij de 80ste verjaardag van Paul McCartney, geen onbelangrijk figuur in de muziekgeschiedenis. Er zijn de mensen die ons ontvallen zijn: Arno, Henny Vrienten, Taylor Hawkins van Foo Fighters... We gaan het ook hebben over artiesten als Metejoor en Jaap Reesema. Mijn kinderen zijn 2, 7 en 9: ook hun smaak heeft een invloed gehad op de selectie. Depeche Mode zit er ook in. Bandlid Andy Fletcher is overleden, maar er is ook een nieuw aangekondigde tour. Ik heb een persoonlijke geschiedenis met Depeche Mode. Een van mijn interviews met de band is ooit op gruwelijke wijze fout gegaan. Het had te maken met een defecte recorder en een eh… dronken driedaags weekend in Duitsland, waarbij ik én de band betrokken waren.”

Goldband op Werchter. — © RR

Wat vond hij hét concert van 2022? “Goldband op Werchter. Ik had op voorhand niks met de groep. Het was nog vroeg en het was warm, maar hun show had werkelijk alles.”

Inclusief een ter plekke gebroken hielbeen, waarna zanger Boaz Kok tijdens de verzorging gewoon bleef door zingen. “Een show die de band zelf én iedereen die er bij was nooit meer gaat vergeten.”

Op 1/12 Zeepziederij Bree, op 14/12 De Kimpel Bilzen en op 21/12 Cinema Walburg Hamont-Achel. Info en alle data: www.maandacht.be