Bewoners Marjoleinstraat-Heideblook Genk fleuren straatbeeld op met bloemen

Enkele bewoners van de Marjoleinstraat willen jaarlijks extra kleur in hun straatbeeld en omgeving brengen. Dat doen ze via de actie Genk in Bloei, waarbij bloembollen verdeeld worden.

“Met een bloembollenactie in de maand november willen we zo veel mogelijk bewoners aanspreken om dan bloembolletjes als narcissen en krokussen te planten rond boomspiegels en kale plekjes in hun directe omgeving”, vertelt Lucien. “Via de organisatie Genk in Bloei hebben we de bloembolletjes gekregen. Wij roepen de bewoners die meedoen ook op om bij het inplanten van de bloembollen een leuke foto te maken. Via Genk in Bloei maken ze dan kans om gepubliceerd te worden. We hopen volgend jaar weer een mooie bloemenpracht te zien."