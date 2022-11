Leerlingen lagere school maken kennis met VR in het Inspirocollege

Naast het talentgericht onderwijs kan je in het Inspirocollege ‘Brede School’-activiteiten volgen. Dit is een samenwerking tussen de school en vrije tijdsorganisaties waarbij leerlingen zich na schooltijd maximaal kunnen ontwikkelen. "Als erkende STEM-academie geven wij elk schooljaar, in samenwerking met de PXL STEM Academy, STEM-workshops voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar", klinkt het op het Inspirocollege. "Dit schooljaar staan deze workshops in het teken van het klimaat. Afgelopen woensdagnamiddag maakten jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar uit Houthalen, Zonhoven en Zolder kennis met de wondere en magische virtuele wereld. Met een VR-bril en een controller in de hand stapten ze een CleanTech-avontuur in. Ze leerden op een speelse manier enkele duurzame productieprocessen kennen en behaalden zo hun 'keycards' om de wereld te redden van de ondergang."