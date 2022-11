Unizo bezoekt bedrijven op Dag van de Ondernemer in Genk

Op vrijdag 18 november was het dé hoogdag voor de Genkse ondernemers, namelijk de Dag van de Ondernemer.

Het is een traditie geworden dat het bestuur van UNIZO Genk een kleine rondgang maakt bij enkele bedrijven. Om te horen wat er leeft en vooral om hen te feliciteren met het ondernemerschap. "Dit jaar hebben we gekozen voor een mix van bedrijven van grote KMO's, horecazaken, dienstverleners en detailhandelszaken om toch ons gezicht in alle sectoren te laten zien", aldus Luca Bruno, voorzitter UNIZO Genk.