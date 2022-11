Ralph Fiennes heerlijk monsterlijk in satirische horrorfilm ‘The Menu’

Na het bekijken van de satire ‘The Menu’ blijf je zoals de gasten wat op je honger zitten. Het aperitief en voorgerecht waren in orde, maar het hoofdgerecht kon beter. Gelukkig was er nog Ralph Fiennes.

Ooit in een sterrenrestaurant geweest waar je veel vreemde dingen voorgeschoteld krijgt die niet te vreten waren, waardoor je achteraf naar een hamburger greep? De scenaristen van The Menu, Seth Reiss en Will Tracy, hebben die ervaring blijkbaar gehad, want ze kwamen op het idee voor hun film na een bezoek aan het Cornelius Seafood Restaurant, een wereldberoemd Noors eetpaleis op een eiland in de buurt van Bergen – vreemd genoeg zonder Michelinster.

Chef Cornelius serveert er meteorologische menu’s, bereid met behulp van innovatieve culinaire technieken. Zijn eten zal zonder twijfel om te watertanden zijn, maar Reiss en Tracy hebben er zich wel vragen gesteld die ze verwerkten in hun satirische horrorfilm.

© 20th Century Studios

Ook in The Menu trekken enkele mensen naar een eiland waar hen een exclusief diner van een beroemde chef, Julian Slowik (Ralph Fiennes), wacht. Onder hen bevindt zich Slowik-aanbidder Tyler (Nicholas Hoult) en zijn ‘vriendin’ Margot (Anya Taylor-Joy). Ter plaatse ontdekken Tyler, Margot en de andere gasten dat het diner vooral conceptuele kunst is en dat de personeelsleden zich gedragen als de hondstrouwe volgelingen van een spirituele leider.

Wanneer ‘het menu’ ook nog blijkt in te houden dat er geen grenzen meer zijn, kunnen de gasten het eiland niet meer verlaten. De film begint een beetje zoals And Then There Were None van Agatha Christie, maar evolueert dan naar een alsmaar krankzinniger wordende zwarte komedie over culinair extremisme, klassenmaatschappij, fascisme en wraak.

© Eric Zachanowich

Horrorcommercial

The Menu stelt zich de vraag of bepaalde gastronomische evenementen nog iets te maken hebben met voedsel dat je honger zou moeten stillen. Echt alles in deze film is extreem. De chef blijkt een onvervalste fascist die met zijn volgelingen van have-nots de corrupte en hypocriete haves wil afstraffen met wat die uiteindelijk willen: de ultieme exclusiviteit.

© Eric Zachanowich

Al die vele boeiende ideeën worden wat ondermijnd, omdat alle personages - op Margot na - meer pionnen zijn dan karakters. Het kan je eigenlijk weinig schelen wat hen overkomt. Daarnaast komen bepaalde verrassende wendingen enorm geforceerd over. Zodanig dat de film bijna evolueert naar een horrorcommercial voor fastfood. Dan is er gelukkig toch nog die geweldige Ralph Fiennes die met een sinister glimlachje een broodgerecht zonder brood en sint-jakobsschelpen serveert op inheemse rotsblokken met nauwelijks bevroren zeewater en waterplanten. Laat het smaken.

‘The Menu’ wordt vanaf nu opgediend in de bioscoop