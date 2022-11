COLUMN. Waarom de bruine rat toch een fascinerend diertje is

Het zijn niet de meest populaire diertjes, die ratten. Maar als je hen leert kennen, blijken het fascinerende wezens. Een succesverhaal dat zijn gelijke nauwelijks kent in de dierenwereld: de bruine rat. Eigenlijk waren het van oorsprong exoten. We zitten dan in de 18de eeuw, toen ratten via de groei van de scheepvaart over de hele wereld verspreid geraakten. Nu kan je ze niet meer wegdenken. Bruine ratten horen bij water. Maar dan in vele vormen. Ze worden ook wel rioolratten genoemd – de firma met dezelfde naam krijgt hiermee wat extra reclame – want daar zitten ze graag. Lekker knus en warm, geen of weinig verstoring en vooral – dankzij onze wegwerpmaatschappij – eten in overvloed. Wat moet je nog meer hebben?

Hun hoofdbezigheid, buiten het zoeken naar eten, is kleine ratjes maken. Ze planten zich het ganse jaar door voort en dit aan een waanzinnig hoog tempo. Een vrouwtje kan tot 15 jongen werpen. Ze kunnen dan weer – vlak na de bevalling – bevrucht worden. Hierdoor kunnen ze tot wel 5 keer per jaar jongen hebben. Die zijn op hun beurt al na 3 tot 4 maanden vruchtbaar. Klaar om op hun beurt voor nieuwe ratjes te zorgen. Je wil de berekening niet maken aan wat voor een aantallen je dan komt op pakweg een jaar. Cijfers om van te duizelen.

De natuur heeft hiervoor natuurlijk een oplossing. Meer dan 90 procent van de jonge ratten sterft al tijdens hun eerste levensjaar. Want ze hebben heel veel natuurlijke vijanden, waaronder ook de mens. Maar die heeft vaak niet zo’n slimme methodes – story of our species – om een ‘probleem’ aan te pakken. Want het gebruik van vergif heeft ook gevolgen voor de natuurlijke vijanden. Zo los je misschien tijdelijk wel het probleem op, maar vernietig je ook tegelijk de natuurlijke oplossing. Maar dat is nu eenmaal vaak een aanpak ‘des mensens’. Het zal de bruine rat een zorg wezen. Zij doen gewoon hun ding: overleven en ratjes maken. Bij de vleet.

