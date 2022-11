Westen van staat New York bedekt onder 1,8 meter sneeuw, en dat net voor Thanksgiving

© Getty Images via AFP

De sneeuw blijft met hopen uit de lucht vallen in het westen van de staat New York en veroorzaakt de nodige problemen. Door het sneeuwtapijt zijn heel wat wegen afgesloten en moeten vluchten geannuleerd worden. En dat vlak voor het Thanksgiving-weekend.

Een historische sneeuwstorm, noemen Amerikaanse media het. Met als meest opzichtige resultaat: een sneeuwtapijt van liefst 1,8 meter in het westen van de staat New York. Die kostte afgelopen weekend al aan twee personen het leven.

De gevolgen zijn zeer groot. Meerdere wegen zijn afgesloten voor de veiligheid, waardoor al meerdere rijverboden uitgedeeld zijn, en op luchthavens in de buurt werden al tientallen vluchten geschrapt. “Onze mensen werken de klok rond om de situatie onder controle te houden”, zei Kate Hochul, gouverneur van New York. “We hebben heel wat middelen, mensen en gerief bijeengebracht in de hele staat om drama’s te vermijden.”

De noodtoestand werd afgelopen weekend uitgeroepen. De Amerikanen zitten ondertussen met de handen in het haar, want komend weekend vieren zij Thanksgiving met hun familie. Maar door de meteorologische situatie is het niet ondenkbaar dat heel wat mensen moeite zullen hebben om zich te verplaatsen binnen hun land. Gelukkig wordt de komende dagen wel minder sneeuw verwacht.