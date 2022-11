Snelle wissel doet stoppen doorslaan bij Jordan Skipper-Brown, Amerikaan lijkt op weg naar de uitgang: “Zo’n gedrag valt niet te tolereren”

Een tweede zege op rij, de rentree van een sterke Josh Heath, maar toch vooral de grote verdwijntruc van Jordan Skipper-Brown. Dat is in een notendop het relaas van de 92-76-overwinning van Leuven Bears afgelopen weekend tegen Luik. Al spraken de toeschouwers na afloop toch over het incident met de Amerikaanse power forward. Hij lijkt op weg naar de uitgang in de Sportoase.

Amper 44 seconden stond Skipper-Brown zaterdagavond op het parket. Coach Eddy Casteels bracht de Amerikaan in tijdens het tweede kwart, maar na een onooglijk nonchalante bal werd de power-forward meteen weer naar de kant gehaald. De uitbrander van de coach die daarop volgde, bleek voor de hoekige bonk de druppel te veel. Hij verdween in de coulissen en ontstak – weg van het oog van de camera – in razernij in de kleedkamer. Het zou weleens einde verhaal in Leuven kunnen betekenen voor de Amerikaan. Sportief manager Erwin van Achten (droogjes): “We zullen ons beraden over verder te nemen stappen, maar het mag duidelijk zijn dat zo’n gedrag niet te tolereren valt. Noch voor de coach, noch voor het bestuur.”

Over dan naar het positieve nieuws: de tweede zege op rij van Leuven Bears en vooral de terugkeer van Josh Heath, die bij zijn rentree een warm onthaal kreeg. De zwijgzame Amerikaan vond in Leuven meteen weer de dynamiek terug met zijn maatje Allen (beiden afkomstig van Little Rock, Arkansas) nadat het Orlando-avontuur voor Heath op een sisser was uitgedraaid. De aanwezigheid van Heath gaf de pijlsnelle shooting guard KeVaughn Allen weer vleugels. “Inderdaad, ik was wat blij dat Josh terug op het parket stond”, zei Allen. “De magie tussen ons heeft altijd gewerkt. Hij verdeelde het spel zoals alleen hij kan in een mix van vista, nu eens temporiseren dan weer snijden door de defensie. Heath trok ons op de juiste momenten terug over de streep. Met 5 rebounds, 10 assists, 4 turn-overs en 8 punten mag het duidelijk zijn waarom hij voor ons van goudwaarde is.”

Terug van nooit weggeweest

Heath nam met twinkeloogjes en breed glimlachend het compliment van zijn aanvalsbroeder in ontvangst: “Het deed ferm deugd dat de mensen me weer in de armen sloten. Een warm welkom als dit doet deugd als je naar de stal terugkeert, zoveel is zeker. Of ik meteen het gevoel had te kunnen bevestigen? Het leek alsof ik hier op het parket nooit ben weggeweest. Zo vertrouwd voelde het aan. Ik denk dat mijn cijfers ook voor zich spreken. Maar we gaan nu stelselmatig groeien en automatismen verbeteren om op koers te blijven voor deelname aan de Elite Gold. In die zin was Luik opzijzetten voor mij pas het aperitief. (knipoogt) Leuk om te zien was ook dat de drie jongeren samen goed waren voor 15 punten (Bucumi, Tiago Nunes en Kevin Stilmant, red.). Het is fijn vast te stellen dat ze hier blijkbaar niet hebben stilgezeten toen ik aan de andere kant van de oceaan zat.” (lacht)