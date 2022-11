Douchen of een bad nemen in een ijskoude badkamer, dat is niet aangenaam. Maar hoe kan je het best je badkamer verwarmen voor de korte periode dat je je wast? Roger Van Parys de energie-expert van Test Aankoop weet raad: “Als de duur beperkt blijft, is dat interessant.” Maar let op: dit geldt zeker niet voor elke kamer in je huis.