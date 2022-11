Net als Robbie Williams een grote snurker? Dit kan je er tegen doen

De vrouw van Robbie Williams bekende onlangs dat hun seksleven “totaal dood” is. Naast hun drukke gezin, zou ook zijn gesnurk de reden zijn. De zanger is niet de enige, want liefst 6 op 10 Belgen zouden net als het popidool ’s nachts liggen ronken. Gevaarlijk is dat niet, maar wel onaangenaam. Wat kan je eraan doen, vóór je partner je naar de slaapkliniek – of de logeer­kamer – verbant? En hoe kan je als partner van een snurker toch vredig doorslapen?