En route rond Rullingen: wandelen tussen het gouden licht op de boomgaarden

We trekken de stappers aan in Rullingen, op zoek naar het gouden licht op gouden boomgaarden. — © Christof Rutten

Een dorpsnaam die kinderen van 9 tot 99 doet giechelen, gouden licht op even gouden boomgaarden, pareltjes van kastelen en magnifieke vergezichten. We trekken de stappers aan in Rullingen.

Opgepast: de wandelingen vertrekken niet meer zoals vroeger op de parking aan het kasteel van Rulllingen. Die parking is weg en het kasteel - prachtig gerenoveerd door de eigenaren - is niet meer toegankelijk. Enfin, dromen mag nog. De oranje wandeling die we doen vertrekt vanuit de Stroopfabriek in Borgloon en is vergeleken met voorheen wat langer geworden. Iets over de acht kilometer, een fijne afstand om te wandelen, want deze tocht zit vol afwisseling.

Buffet

Uiteraard zijn er boomgaarden. Als we de weg oversteken aan het kasteel van Rullingen zitten we tussen de prachtige herfstkleur van perelaars. Rij op rij, trouwe soldaten in het gelid. De peren zijn geplukt, maar als we verderop ook langs appelbomen passeren, zien we rode blozende vruchten op de grond liggen. En niet weinig, een paradijselijk buffet voor onze fraaie wintergast de kramsvogel. Je hebt het misschien gelezen in Het Belang van Limburg: de boeren krijgen er nog amper geld voor en een aantal van hen hebben besloten om appelboomgaarden te rooien. Ze vragen zich samen met ons af hoe dit typische Loonse landschap er in de toekomst zal uitzien. Vol wijngaarden?

© Christof Rutten

Wild neefje

Maar zoals gezegd: er is véél meer te zien dan fruitbomen. Aan de straat met de naam Nieuwmolen is er misschien de neiging om een stukje van de route af te snijden. Dat kan, maar besef wel dat terug op het oranje pad geraken dan niet zo simpel is. Dat loopt na een omwegje immers onder een hoge brug door, iets wat je op je kaartje of smartphonescherm niet ziet. En waarom zou je afsnijden? Het stukje dat parallel loopt langs de Golmeerzouwbeek - geweldige naam - en de Herk is absoluut de moeite. Het wilde neefje van de familie.

© Christof Rutten

Je zit hier in natuurgebied De Meersbeemden. Vochtige boel in herfstige dagen. Een bescheiden jungle van gras, kruid, plant, paddenstoel en maretak. Aan het eind gaat het linksaf om dan op een lang recht paadje oostwaarts op te rukken. Nu zitten we op een talud en even later in een soort holle weg, wild begroeid en vol vogels die soms pas op het allerlaatste moment met hun alarmkreten opvliegen. Roodborstjes, zoals altijd bijzonder nieuwsgierig, kijken indringers in hun rijk onverschrokken aan. Aan een korte knik in deze rechte lijn openen de bosschages zich heel eventjes wat meteen een weids zicht oplevert. Een voorproefje van wat ons nog te wachten staat.

© Christof Rutten

Hoogtepunt

Langzaam maar zeker naderen we Kuttekoven, met zijn toffe taverne De Klee. Aan de overkant van de straat gaat het weer trapjes op en zit je alweer op een talud, omsingeld door groen. Recht op het start- en eindpunt af, maar wij zijn onderweg elders vertrokken. Met een reden. Want het gaat nu haaks naar links en nog haakser nog eens naar links en daar ontvouwt zich het beste stuk van de wandeling. Een hoogtepunt in alle betekenissen.

Aan kasteel De Klee wandelen we eerst nog even door om de poort en zijn eenhoorns te bewonderen. En dan zetten we onze laatste lijn in: over een zandweg die langzaam naar beneden kronkelt. Prachtig. Kijken zo ver als het maar kan. Het torentje van het Kasteel van Rullingen ontdekken, kerktorens ontwaren en een énorme blauwe lucht boven onze kop waarin wolken vrij spel hebben. Ergens tussen Nacht en Nebel zingt Chris Whitley zaliger ergens zijn bekendste song, Big Sky Country.

© Christof Rutten

We naderen het kasteel van Rullingen als we linksaf slaan. Betonnen boerenbaan. Langs grote kerselaars en velden waar in de zomer aardbeien worden geplukt. Daar is het nog even op wachten. Maar deze route in de herfst of de winter wandelen en daarna een lekker warm wellnessbadje, of een smakelijk lokaal bier met rijke schuimkraag? Laat die kou maar komen.

© Christof Rutten

Praktisch

Aard van de wandeling

Lus over een licht heuvelig gebied met een afwisseling van akkers, weides, boomgaarden, maar ook stukjes bos, holle weg en onderweg erg fraai erfgoed. Horeca? Yes: De Klee in Kuttekoven.

Afstand

8,6 km

Signalisatie

Oranje kruis

Start/Parking

Stroopfabriek - Stationsplein Borgloon

50.810437, 5.342507

Meer info

www.wandeleninlimburg.be