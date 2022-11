Kinderen leren circustrucjes tijdens jaarlijkse Kunstendag in Tongeren

Tongeren

Zondagnamiddag was er de jaarlijkse Kunstendag voor Kinderen in CC De Velinx met als thema Natuurtalent. De kinderen konden hun schilderskwaliteiten, circusvaardigheden en acrobatische kunstjes ontdekken tijdens workshops. Een lerares van de Pentagoon Academie zorgde voor de begeleiding. Achteraf konden de kinderen genieten van de familievoorstelling van Cie Pol & Freddy. “Voor de workshop schilderen waren er 32 kinderen ingeschreven”, zegt Véronique Noben, directeur van Pentagoon Academie. “Dat is het dubbele van wat we aanvankelijk voorzien hadden.” Na de voorstelling werden de kinderen getrakteerd op gezonde hapjes en drankjes. Tot slot gingen alle kinderen naar huis met een gouden medaille. (diro)