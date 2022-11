Halen

Kelly Mellaerts (27) en haar man Kenny Van Bael (30) uit Halen getuigden afgelopen weekend in onze krant dat ze als koppel bewust hebben gekozen om geen kind op de wereld te zetten. “We leven in een heel moeilijke wereld en daarop willen we geen kindje zetten”, vertelden ze. In plaats daarvan hebben ze een pleegkind. Bent u als koppel ook bewust kinderloos en wilt u hierover getuigen, laat het ons weten.