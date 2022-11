Achterlicht van ruim 320.000 Tesla’s moet hersteld worden via software-update

Autobouwer Tesla moet bij meer dan 321.000 auto’s in de Verenigde Staten een update doorvoeren wegens problemen met de werking van de achterlichten. Dat blijkt uit een dossier bij de regulator National Highway Traffic Safety Administration.

In zeldzame gevallen kunnen lampen aan een of beide zijden van de betrokken wagens - van het type Model 3 en Model Y – onregelmatig gaan branden door een softwarefout. Dat kan de zichtbaarheid in het donker verminderen.

De recall kwam er na klachten van bestuurders. Er zouden wel nog geen meldingen zijn van ongevallen, kwetsuren of overlijdens door het probleem. Tesla zal een update van de software van de wagens doorvoeren vanop afstand.