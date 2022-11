Limburgse hondjes vallen in de prijzen op wedstrijd voor bullterriërs in Nederland

Sint-Truiden

Zopas zakten heel wat bulterriërs en hun baasjes vanuit de hele wereld af naar het Postillion Hotel in het Nederlandse Dordrecht voor de landencompetitie, georganiseerd door de Nederlanse Bull Terrier Club (NBTC). Daarbij vielen de Limburgse hondjes Juul en Rambo in de prijzen.

Tijdens het evenement vaardigt elk land vier reuen en vier teven af om hun land te vertegenwoordigen. In het Belgische team zaten ook twee Limburgse honden: Juul van team Superbowl’s Rider on the Storm en Rabmo van team Skylarks Untouchable Ghost. “We blikken zeer tevreden terug op het weekend”, zeggen Remy Lamens en Daniëlle Starren, de hondenbaasjes van Juul. “Het is een hele eer om je land te mogen vertegenwoordigen en we behaalden een mooi resultaat.” De Bull Terrier Club België (BTCB) werd dit jaar vierde, het beste resultaat dat België ooit haalde. De Engelse bulterriërs gingen met het goud naar huis. (jcr)