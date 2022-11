De Raidillon in Francorchamps. — © ANP / REMKO DE WAAL

Schrik niet als Remco Evenepoel of Wout van Aert op het Formule 1-circuit van Francorchamps rondjes malen. In Francorchamps ligt niet enkel het olympische ‘basecamp’ van de wegwielrenners maar het afgesloten circuit past ook in de training voor de Spelen van Parijs 2024.