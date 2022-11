Keramist, botanisch kunstenaar en imker tonen hun ambacht in Jambrouwerij Val-Meer

Riemst

In de Jambrouwerij in Val-Meer konden bezoekers op zondag 20 november kennismaken met maar liefst vier ambachten. Op uitnodiging van eigenaar Maarten Simonis demonstreerden ook keramist Henk Hamster (69) uit Lanaken, botanisch kunstenaar Bart Le Roux (60) uit Heerlen en imker Marion Essers (66) uit Maastricht hun artisanale kunsten.

Jambrouwer Maarten zelf lokte de bezoekers met verschillende zelfgemaakte specialiteiten terwijl Marion hen liet proeven van honing en afgeleide producten van imkerij Bee-ing. Keramist Henk toonde hoe je van een vormeloos hoopje klei de mooiste potten, voorwerpen of figuurtjes kan maken en kunstenaar Bart had behoorlijk wat bijval met zijn knappe botanische aquarellen en vooral met het ‘blauwdrukken’ waarbij hij op speciaal behandeld papier bloemen, blaadjes en vogelveren liet ‘inbranden’.

Organisator Simonis was tevreden over de Dag van de Ambachten die - ondanks het kille herfstweer - aardig wat bezoekers naar Val-Meer lokte. “Wij hebben iedereen ook uitgenodigd op onze grote Kerstmarkt op zondag 11 december, want dan bieden een twintigtal makers en ambachtslieden hun unieke, handgemaakte producten aan.” (eva)