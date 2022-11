Femma Koersel-Steenveld op bezoek bij Mediahuis in Hasselt

Ze werden er welkom geheten door een vriendelijke gids. Op een aangename, enthousiaste manier leidde ze de groep doorheen het mooie, nieuwe, ecologische gebouw. In de verschillende redactiezalen werd aan de hand van filmpjes en met behulp van audioapparatuur uitleg gegeven over de geschiedenis van Het Belang van Limburg en de huidige digitale werking. Sinds het eerste dagblad in 1933 van de drukpers rolde, heeft de krant een enorme evolutie doorgemaakt. Nadien nam de gids de dames mee naar de redactielokalen van TV Limburg waar uitgelegd werd hoe de verschillende programma’s tot stand komen. Tenslotte mochten ze nog een kijkje nemen in de opnamestudio. Het bezoek werd beëindigd met een drankje en een slotwoordje van de gids.