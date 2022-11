SKF wint Tongerse Climate Award

Zeven bedrijven dienden hun kandidatuur in, waarvan er drie werden genomineerd. Naast SKF waren dat ook Isola Belgium en vzw Reset (Kringloopwinkel). De hoofdprijs was voor SKF, dat de jury overtuigde via onder meer groene stroom, herbruikbare verpakkingen en fietsleasing.Kim Stouten, Patrik Habets en Peter Mercken van SKF kregen de wisseltrofee uit handen van het Tongerse stadsbestuur en van Jo Tilkin van Tilkin Powder Coatings, de laureaat van 2021.De uitreiking van de Climate Award vond plaats in het Gallo-Romeins Museum. Van alledrie de genomineerde bedrijven werd een video van het project getoond. Deze werden gemaakt door het Tongerse communicatiebedrijf MM Content.De avond werd aan elkaar gepraat door Sarina Simenon. De wissteltrofee is een creatie van de Tongerse kunstenaar Flipka. Bekijk de drie video’s en de foto’s van het event via de link.