Kinderen puzzelen om ter snelst tijdens Lego-bouwnamiddag Gezinsbond Wijchmaal

Peer

Elk jaar organiseert de Gezinsbond van Wijchmaal een bouwnamiddag met Lego voor kinderen en Duplo voor de allerkleinsten. Dit jaar werd er ook gezocht naar de puzzelkampioen. Ploegen van drie of vier personen legden om ter snelst een unieke ‘Jommeke Gezinsbondpuzzel’ van 500 stukjes. Ze kregen daar anderhalf uur de tijd voor. Iedereen was welkom, zowel gezinnen, grootouders met kleinkinderen als vriendengroepen. De winnende ploeg won een bon van Standaard boekhandel. “Er hebben zich tien ploegen ingeschreven voor dit puzzelkampioenschap”, zegt Marijke Clerix van Gezinsbond Wijchmaal. “Het is de eerste keer dat we deze wedstrijd organiseren tijdens onze bouwnamiddag. We willen zien of het aanslaat.” (peb)