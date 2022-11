Oud-leden KSA Opglabbeek schenken foto’s en uniformen aan heemkring Glatbeke

Oudsbergen

KSA blijft in je bloed, dat bewijzen verschillende 70-plussers én oud-leden uit Opglabbeek. Na 72 jaar hield de Opglabbeekse KSA-afdeling in 2002 op te bestaan. “Nu, twintig jaar later, leveren ze ons fotomateriaal aan en komen oud-leden hun verhalen vertellen”, zegt William Engelen van de heemkring Glatbeke. Een groot aantal oud-leden verwijst naar de vriendschapsbanden die dankzij KSA voor het leven werden gesmeed. “Foto’s van 1948 en 1949 van ons bivak in Neufchateau en ook de nachtspelen, ze blijven onvergetelijk”, vertellen Thieu Vandewinkel en Jos Goossens, met hun 86 jaar de oudste oud-leden van KSA Opglabbeek. Ook andere oud-leden doken in hun kleerkast en schonken hun uniform aan de heemkring. “Onze onwaarschijnlijk mooie tijd als KSA’ers maakt dat we vrienden voor het leven zijn”, zeggen Marc Knoops (71) en Willy Gabriëls (72). (rdr)