Hazard zal OneLove-band niet dragen, bondsvoorzitter reageert: “Dat risico nemen we niet voor onze kapitein”

Die kleurrijke band staat voor inclusie, diversiteit en voor gelijke rechten voor de LGBT+-gemeenschap en zou door onder anderen Eden Hazard worden gedragen als statement, maar daar komt dus niets van in huis. Wereldvoetbalbond FIFA liet weten dat wie de band draagt, een gele kaart zal krijgen. Dat risico wil de Belgische voetbalbond dus niet nemen.

“Het is inderdaad slecht nieuws dat de armband niet toegelaten is”, zegt Van den Bulck. In een gezamenlijk statement zeiden België, Engeland, Wales, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Nederland al dat ze de beslissing van de FIFA ten zeerste betreuren.

Boodschap duidelijk

“Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat wij met de Voetbalbond al heel lang een eigen campagne hebben gevoerd rond diversiteit, inclusie en gelijke rechten”, zegt Van den Bulck. “En die boodschap is duidelijk tot bij de FIFA geraakt: zij weten hoe we erover denken. Wij hebben wel degelijk ons doel bereikt daarmee.”

Eden Hazard met de band. — © AFP

Van den Bulck heeft het dan over de ‘Come together’-campagne die sinds 2021 loopt en die via allerhande projecten racisme, discriminatie, homofobie en andere vormen van ongelijkheid uit de wereld wil helpen.

Zwichten

Maar de kapiteinsband die óók die waarden uitstraalt, die gaat de Belgische kapitein dus niet dragen. Ons land zwicht dus voor de druk.

“We kunnen blijven hangen in dat symbool, of we kunnen voor waarden gaan”, zegt Van den Bulck. “Je moet dit ook pragmatisch bekijken. We wilden hier geen gevecht om macht van maken of een strijd om dat specifieke symbool, maar wel voor waarden gaan. En wij zijn altijd duidelijk geweest over de waarden die wij hoog in het vaandel dragen. De FIFA heeft dat zeer goed begrepen.”

Ook teleurstelling in Nederland

“We zijn super teleurgesteld over het besluit van de FIFA”, reageert Marianne van Leeuwen , directeur bij de Nederlandse voetbalbond, tbij de NOS. “We staan voor honderd procent achter de boodschap van OneLove. Het is een respectvolle en positieve boodschap. Voetbal is voor iedereen. Het is voor inclusie en tegen discriminatie, in welke vorm dan ook.”

“We wilden heel graag met die band spelen, dat hebben we half september al aangegeven, met een flink aantal andere landen. Nu kunnen we geen kant op, want we zijn hier in de eerste plaats om te voetballen. Het kan niet zo zijn dat aan het begin van de wedstrijd de aanvoerder een gele kaart krijgt omdat hij die band om heeft. We hadden gezegd dat de discussie over dit soort onderwerpen in de bestuurskamer zou plaatsvinden en niet op het veld. Nu gooit de FIFA dit weer naar het veld door met sportieve sancties te komen.”