Papa van Axel bouwt houten trein voor op de speelplaats van kleuterschool ’t Goudhaantje

Nieuwerkerken

“Is er ergens een handige ouder die van paletten enkele bankjes voor op de speelplaats kan maken zodat het op een treintje lijkt?” Zo luidde een vraag enkele weken geleden op de vergadering van het oudercomité van kleuterschool ’t Goudhaantje in Binderveld. “Mijn man is schrijnwerker, die zorgt daar wel voor”, zo reageerde mama Ilona Boden. En inderdaad, Wouter Vanroy ging meteen aan het werk.

“Ik had wel wat ideeën in mijn hoofd en via mijn schoonvader kon ik aan palettenhout geraken”, vertelt papa Wouter. “Ik heb er vijf volledige weekends aan gewerkt. Voor mijn zoontje Axel was het wel even wennen. Want toen de trein helemaal klaar was, verhuisde hij naar de speelplaats van de school. Maar nu is Axel blij dat alle schoolvriendjes er plezier aan kunnen beleven.”

De trein valt dan ook erg in de smaak bij de kleutertjes. “Iedere speeltijd zit hij propvol met een machinist en veel jonge passagiers”, zo reageert directrice Brigitte Schepers. “Het resultaat is dan ook echt schitterend en overtreft onze verwachtingen. We zijn Wouter en Ilona heel erg dankbaar om deze trein aan de school te schenken. Wat een talent en wat een engagement heeft papa Wouter!” len