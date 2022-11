Beelden tonen beroving van bejaarde vrouw in Maastricht in Opsporing Verzocht

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van de een beroving aan het Recessenplein in Maastricht.

Daar werd een bejaarde vrouw in juli in haar appartementencomplex beroofd door twee mannen. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Eerder werden de beelden al vrijgegeven. De beroving van de portemonnee van de 89-jarige vrouw vond op klaarlichte dag plaats in het appartementencomplex. Vervolgens werd er 800 euro van haar rekening gepind.Uit onderzoek van de politie bleek dat verdachten het slachtoffer al even op het oog hadden bij de supermarkt. Daar werd haar pincode ook achterhaald toen ze haar boodschappen afrekende. De twee mannen hebben de vrouw vervolgens opgewacht en stapten met haar in de lift. Ze pakken de bejaarde vrouw bij haar handen vast, bedekken haar ogen en beroofden haar van haar portemonnee. De vrouw liep daarbij verwondingen aan beide polsen op.

(kabu)