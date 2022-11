Beringen

Be-MINE vraagt een omgevingsvergunning aan voor het be-NATURE project, en meer specifiek voor de kern en de ontsluiting van de kapeltoren in de majestueuze Kolenwasserijen 1 en 3. Als het project af is, zal er een fietspad op de kolensporen komen, een wandeling in het hart van de kolenwasserij en een indrukwekkend uitkijkpunt op het hoogste plekje van de mijnsite.