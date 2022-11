Maaseiks gezin speelt viool voor schoolproject in Gambia

Maaseik

Tijdens een verblijf in Gambia bezochten Johan, Nele en Amaryllis Wellens-Jaenen het schoolproject van de werkgroep Sanyang. De familie, toevallig alle drie violisten, was zeer onder de indruk en kreeg het idee om een concert te organiseren ten voordele van dit project, dat meer dan tien jaar geleden opgestart werd door Christanne Wouters en haar man Uwe Roeder.

Met violisten Nele, Johan en Amaryllis (12), pianist Ann Bleukx, sopraan Kelly Poukens en presentator Evita Nossent volgden vorige zondag twee uitverkochte concerten in Aldeneik. Christianne van Sanyang was dan ook dankbaar verheugd met dit initiatief. “Met de opbrengst plannen we voor dit schooljaar de modernisering en beveiliging van de keuken in de kleuterschool”, aldus Christianne. “De toekomst van Gambia begint met de kinderen en daarom krijgen we zoveel steun voor onze werking.” (roma)

Info: www.slbs-sanyang.com

