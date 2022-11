Rangers ontslaat coach Giovanni van Bronckhorst

© Action Images via Reuters

“We willen Gio oprecht bedanken voor al wat hij voor de club gedaan heeft. Hij leidde ons naar een vijfde Europese finale en voor het eerst in twaalf jaar tijd konden we ons voor de Champions League plaatsen. De jongste maanden bleven de resultaten jammer genoeg onder de verwachtingen”, klnkt het op de clubwebsite. “Het bestuur heeft daarom maandag beslist om het contract van de trainer te beëindigen. De zoektocht naar een nieuwe coach is al begonnen.”

Van Bronckhorst kwam in november aan het roer te staan bij Rangers, wiens kleuren hij van 1998 tot 2001 als speler verdedigde. De 47-jarige Nederlander leidde de club naar bekerwinst (2-0 tegen Hearts) en naar de finale van de Europa League, waarin met strafschoppen (5/4, 1-1 na 120 minuten) verloren werd van Eintracht Frankfurt. Eerder was de ex-speler van Arsenal, Barcelona en Feyenoord hoofdtrainer bij Feyenoord (2015-2019) en bij het Chinese Guangzhou (2020).

Rangers staat na zestien speeldagen op de tweede plaats in het Scottish Premiership, maar heeft wel al negen punten goed te maken op stadsrivaal Celtic. In de Champions League werd de club in een groep met Napels, Liverpool en Ajax troosteloos laatste. Zes keer werd er met minstens twee doelputen verschil verloren, met een negatief doelsaldo van min twintig tot gevolg. (belga)