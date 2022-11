Sint-Vincentius Leopoldsburg maakt 72 kindjes gelukkig met sinterklaaspakket

Leopoldsburg

Hulpvragende gezinnen uit Leopoldsburg konden ook dit jaar aankloppen bij de Sint-Vincentiuswerking om hun kinderen te verrassen met speelgoed tijdens het komende sinterklaasfeest. In totaal werden er voor 72 kinderen speelgoedpakketten voorzien. “Gelukkig konden we ook nu weer terugvallen op de schenkingen van sympathiserende gezinnen”, zegt Vincentius-secretaris Jean Vanhaeren. “Naast speelgoed voorzien we ook een fruitpakketje. De verdeling gebeurde op afspraak zodat alles vlot kon verlopen.” (sb)