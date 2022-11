Minister Weyts niet happy met verloop onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag volleybondscoach Vande Broek

Haast een jaar geleden is het onderzoek bezig naar grensoverschrijdend gedrag van Gert Vande Broek, bondscoach van de volleybalvrouwen. “Dit duurt veel te lang”, zegt minister van Sport (N-VA), Ben Weyts. Een uitspraak wordt in december verwacht.

Een aantal volleybalspeelsters, zowel van de vorige lichting van wie er intussen zijn gestopt als nog actieve speelsters, betichtte Gert Vande Broek in december vorig jaar van emotioneel, grensoverschrijdend machtsmisbruik. Dat resulteerde in een onderzoek van het bondsparket van de volleybalbond. “Dit duurt veel te lang”, zegt minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Net zoals bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het turnen had de minister aanvankelijk voorgesteld om zelf een onderzoekscommissie samen te stellen, onder leiding van de topmagistraat Bart Meganck, die een rapport over wantoestanden in het turnen leidde. Weyts: “Ik wilde dat opnieuw doen, en plots, na een week, kwam het bondsparket de mededeling dat ze zelf deden. Als dat leidde tot een snellere procedure, mij niet gelaten. Maar nu stel ik vast dat er geen vaart wordt gemaakt. Ik heb begrepen dat er in december misschien een uitspraak is.”

Dan wordt duidelijk of de zaak verder juridisch wordt onderzocht bij het parket, komt het dus tot een proces. Weyts: “Bij vervolging zijn we nog langer weg voor een juridische procedure. Zo kunnen de Yellow Tigers ook niet voort. Ze hebben succes gehad op het WK, ze hebben dus niet al te zwaar onder die zaak geleden wat resultaten betreft, maar volgend jaar is wel het EK en de aanloop naar de Olympische Spelen. Ik heb ook geïnvesteerd om dat EK in België te laten doorgaan.”