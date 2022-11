Leerlingen De Dageraad leren de kunstenaar in zichzelf kennen op woensdagnamiddag

Kortessem

Bij SBSO De Dageraad wordt er ingezet op de creativiteit van de leerlingen. Eén woensdagnamiddag per maand kunnen de leerlingen van OV1 zich onderdompelen in kunst. “We laten ons inspireren door de grote kunstenaars of laten onze fantasie de vrije loop”, zegt directeur Carina Driessens. “De belangrijkste motivatie: uitproberen, experimenteren, plezier en voldoening ondervinden tijdens het schilderen, tekenen en kleien”, vult begeleidend leerkracht Marijke Willaert aan. “De leerlingen mogen kliederen en kladderen of net heel netjes werken. Van kunst leren onze jongeren dat er voor ieder probleem meer dan één oplossing kan gevonden worden.” (rapo)