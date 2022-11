Carlos Alcaraz sluit tennisjaar af als jongste nummer een, David Goffin als nummer 53

Carlos Alcaraz is nu ook officieel de jongste tennisser in de geschiedenis die het jaar als nummer een van de wereld beëindigt. Op de maandag gepubliceerde ATP-ranking gaat hij zijn 17 jaar oudere landgenoot Rafael Nadal en de Noor Casper Ruud voor. Die laatste wipte dankzij zijn finaleplaats op de ATP Finals over de Griek Stefanos Tsitsipas van vier naar drie.

De Serviër Novak Djokovic won de seizoensfinale een zesde keer door Ruud met 7-5 en 6-3 te verslaan en klom van de achtste naar de vijfde plaats op. Alcaraz moest wegens een buikspierblessure de ATP Finals aan zich voorbij laten gaan, maar Nadal en Tsitsipas, allebei in de groepsfase uitgeschakeld, slaagden er niet in hem te onttronen in Turijn. De winnaar van het US Open is 19 jaar en 214 dagen jong. Hij neemt het record over van de Australiër Lleyton Hewitt, die 20 jaar en 275 dagen oud was toen hij het seizoen 2001 als nummer een beëindigde.

David Goffin sluit een seizoen dat hij als nummer 39 begon, af op de 53e plaats. Zizou Bergs is 133e en met Kimmer Coppejans op de 199e stek staat er nog net een derde Belg in de top tweehonderd.