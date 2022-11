‘In de gloria’ is terug: van de best bekeken sketch tot de sketch die in de VS voor waar werd genomen

In de Gloria- kopstukken An Miller, Jan Eelen, Frank Focketyn en Sien Eggers vorige week tijdens de 25 jaar Canvas-quiz.

25 Jaar Canvas, dat is uiteraard ook In De Gloria. De satirische reeks van Jan Eelen, bedoeld als parodie op de toenmalige keiharde realitytelevisie, is 22 jaar oud. Alle afleveringen worden opnieuw uitgezonden. Voor wie destijds te jong was of niet gekeken heeft, stellen we het programma opnieuw voor.

20 afleveringen lachen met ‘gewone’ mensen

In De Gloria liep twee seizoenen, in totaal goed voor 20 afleveringen. Het idee ontstond toen de makers geregeld geconfronteerd werden met het feit dat gewone mensen ‘misbruikt’ werden voor sensatiezucht in allerhande humaninterestprogramma ’s, veelal op commerciële zenders. Elke aflevering bestond uit kleine sketches, doorgaans in één take opgenomen. Acteurs kregen nooit een uitgeschreven scenario. Met enkele sleutelwoorden moesten ze improviseren.

Het programma kreeg pas na enkele jaren een cultstatus. De oorspronkelijke uitzendingen vanaf 11 februari 2000 op Canvas haalden gemiddeld een kwart miljoen kijkers. Pas bij een heruitzending in 2007 op Eén gingen de sketches leven bij het brede publiek.

De meesterbreinen achter de show

Bezieler van de serie was regisseur Jan Eelen. Na twee seizoenen van Alles Kan Beter trok Mark Uytterhoeven de stekker uit zijn programma. De redactie, waaronder Eelen en voormalig Eén-netmanager Olivier Goris, zat plots zonder werk. Waarop ze naar Wouter Vandenhaute stapten om iets nieuws te mogen maken. Toen niet veel later de Nederlandse pruikenmaker Appie Gorter (die ook meewerkte aan Het eiland, nvdr) de bende vervoegde, vielen alle puzzelstukjes in elkaar.

De titel is eigenlijk sarcastisch

De titel In de gloria werd volgens Eelen gebaseerd op zijn theorie dat het refrein In de gloria tijdens het zingen van het verjaardagslied Lang zal hij leven de ongemeendheid van alle gelukswensen voor de jarige uitdrukte. Dit gaf voor hem perfect de valse vriendelijkheid van veel tv-reportages weer.

De best bekeken sketch

De best bekeken sketch op Youtube: een aflevering van Hallo televisie, waarin Tom Van Dyck Luk Alloo nadoet en overal opduikt waar hij niet welkom is. Dé parodie op het lastigvallen van (on)bekend Vlaanderen. In dit filmpje zoekt hij Dina Tersago op die in het kader van Humo’s Pop Poll haar borsten aan hem moet tonen. Wanneer ze dat doet ontstaat er bij de reporter een spontane zaadlozing. Na het nodige gekreun sluit hij af met de legendarische quote: “Godverdomme, los in de broek.”

Amerika werd eens goed beetgenomen

De sketch die het buitenland haalde: de redactie van de beroemde Tonight show with Jay Leno nam de fictieve praatshow Boemerang over medische missers voor waar aan. Hierin werd Lucas Van den Eynde na een stembandoperatie opgevoerd met een piepstem en interviewer Tom Van Dyck kon de slappe lach niet meer inhouden. Als uitsmijter verscheen op het einde ‘getuige’ Frank Focketyn met een ultrazware stem. Het onwetende Amerikaanse publiek dacht dat het echt was, en werd dubbel bij de neus genomen.

Lachen met de ballen van Wim Opbrouck

Niet op televisie, wel op de dvd met bloopers: de legendarische opnames van de sketch Partnerruil. Wim Opbrouck ging in een minuscule slip in de leren zetel in de living zitten. De andere acteurs kregen de slappe lach omdat zijn ballen voortdurend uit het slipje rolden.

‘In mijn poep’ kennen we allemaal

De populairste sketch? Ooit werd door de VRT onderzoek gedaan, en toen bleek In mijn poep met voorsprong de onbetwistbare nummer 1. In die sketch, met Lucas Van den Eynde, Sien Eggers en Ann Miller, wordt een modaal koppel in een winkelstraat geconfronteerd met een reporter. Wanneer die de vraag stelt ‘waar’ ze het doen, reageert de vrouw met ‘in mijn poep’, terwijl het juiste antwoord ‘op de keukentafel’ was.

In de Gloria, Canvas, maandag om 22.50u