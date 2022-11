Onze weekendtips: klink op het Hasseltse Jenevermuseum of ga schaatsen met pieten

Het is precies veertig jaar geleden dat het Jenevermuseum in Hasselt de deuren opende en dat wordt gevierd met een groot verjaardagsfeest. — © Toerisme Limburg

De Sint komt langs in de Sintfabriek in Lommel. Zijn pieten kan je dan weer vinden op de schaatsbaan in Hasselt. Terwijl de kinderen zoet zijn met Sinterklaas, kunnen ouders genieten van een borrel in het Jenevermuseum of de hele nacht dansen op de beats van Cellini. Het belooft weer een druk weekend te worden in jouw buurt.

Op herfstsafari met de stadsbioloog

Er verandert nogal wat in de natuur in de herfst. De kleur van de bladeren aan de bomen gaat van groen naar geel, oranje, rood en bruin. En dan vallen ze af. Paddenstoelen komen boven de grond. Dieren maken zich klaar voor de koude winter met minder voedsel. Stadsbioloog Frederik Thoelen neem je mee op ontdekking door de Herkenrodebossen in Hasselt en laat je de natuurlijke herfstverschijnselen bewonderen.

Op 26/11 om 10 uur aan de Herkenrodebossen, Ten Hove 5 in Kermt. Info: www.visithasselt.be

De Sinterklaasfabriek opent de deuren

Goed nieuws: de Sint komt terug naar ons land. Samen met zijn pieten zal hij de Soeverein in Lommel omtoveren tot de Sinterklaasfabriek. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om samen met de pieten het speelgoed en de attracties uit te testen. Leer er tijdens de workshops alles om de perfecte piet te worden of bewonder de goochel- en circusanimatie en de dans- en stuntshows.

Op 26 en 27/11 in de Soeverein, Sportveldenstraat in Lommel. Info & tickets: www.sinterklaasfabriek.be

Klinken op veertig jaar Jenevermuseum

Het is precies veertig jaar geleden dat het Jenevermuseum in Hasselt de deuren opende en dat wordt gevierd met een groot verjaardagsfeest. Het museum trakteert op taart, een stevige borrel, of iets fris, en animatie. Verwacht je aan een uur lang feestgedruis met acrobatie, poëzie of een lokale muzieknoot. Er wordt gewerkt met tijdsloten om zo veel mogelijk enthousiastelingen te kunnen laten meevieren.

Op 26/11 om 11, 13, 15 of 17 uur in het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt. Info & inschrijven: www.jenevermuseum.be

Ontdek de wondere waterwereld in Zonhoven

Met 576 vijvers op haar grondgebied, kan je wel zeggen dat Zonhoven een waterrijke plek is. De meeste vijvers zijn niet zelf ontstaan. Ze werden in de middeleeuwen al aangelegd voor de viskweek. Een gids neemt je mee op pad en onderweg zie je vanop de eerste rij hoe het afvissen van een vijver in z’n werk gaat.

Op 26/11 om 10 uur aan Viskwekerij Vandeput, Boomsteeg 40 in Zonhoven. Info: www.zonhoven.be

De hele nacht lang Cellini

De Maasmechelse dj & producer Cellini gooit internationaal hoge ogen. Daarnaast is hij ook een vaste waarde geworden in het Belgische clubcircuit. Op zaterdag 26 november is hij te gast in de Muziekodroom in Hasselt waar hij je meeneemt in zijn breed scala aan meeslepende geluiden, soms diep en emotioneel, maar ook krachtig en extatisch.

Op 26/11 om 22 uur in Muziekodroom, Bootstraat 9 in Hasselt. Info: www.muziekodroom.be

Zotte proefjes en boeiende weetjes op Dag van de Wetenschap

Heb je al ooit tandpasta voor olifanten gezien? En weet jij hoe je vuur moet vasthouden? Dat en veel meer ontdek je tijdens de Dag van de Wetenschap in Genk. Onder meer in de T2-campus, op Kattevennen, in de Cosmodrome en het Thor Park ontmoet je de strafste wetenschappers, doe je de zotste proefjes en ontdek je boeiende weetjes.

Op 27/11 op verschillende locaties in Genk. Ontdek het op: www.genk.be/dagvandewetenschap

Très Chic

Van topwijnen tot exotische reizen, exclusieve bolides, zoals de BMW XM en i7 die er in avant-première getoond worden, en trendy kunst en fashion: je ontdekt het op Très Chic, de luxebeurs in Hasselt. Très Chic wil de zintuigen prikkelen met luxueuze producten in een sfeervolle setting met live muziek en culinaire verwennerij. Voor één keer kan je de luxeproducten die je op sociale media ziet passeren echt voelen, ruiken en proeven.

Op 25/11 van 17 tot 23 uur, op 26/11 van 13 tot 23 uur en op 27/11 van 11 tot 21 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Tickets verkrijgbaar aan de kassa: 15 euro. Info: www.treschic.be

Drie fotografie-expo’s vieren vijftig jaar CCHA

In het kader van FESTIFIFTY, vijftig jaar CCHA, opent het cultuurcentrum maar liefst drie nieuwe tentoonstellingen. Met 50x50 vieren Hasseltse fotografen vijftig 50-jarigen uit Hasselt. Daarnaast is er Thought Trails waarin fotografe Jackie Mulder laat zien hoe hersenen werken. Met East Enders trekt CCHA verder van huis. De groepsexpo richt de lens op de beeldvorming van het westen over het oosten.

Vanaf 27/11 in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.ccha.be

Kerstmis in tijden van oorlog

Hoe zag de kerstperiode in 1944 eruit? Na de bevrijding in september is er opnieuw een aanval van de Duitsers. Het is het begin van het Ardennenoffensief. Hoeve het Pachthof in Gingelom brengt in een aantal taferelen de wintermaanden 1944-1945 opnieuw tot leven. De vele lichtjes en vuurkorven brengen een gezellige kerstsfeer in de hoeve.

Op 26/11 van 10 tot 18 uur en op 27/11 van 10 tot 16 uur in Pachthof, Thewitstraat 8 in Gingelom. Info: www.pachthof.com/kerstmis-1944

Schaatsen met de pieten

Beleef dolle pret met de roetpieten van Sinterklaas op de schaatsbaan in Hasselt. De pieten begeven zich samen met de kinderen op het ijs. Wie weet leren ze je wel schaatsen of zelfs een kunstje. Na het schaatsen krijg je bovendien wat lekkers mee naar huis. Vergeet je wel niet in te schrijven, zodat er lekkers klaar ligt.

Op 27/11 van 10 tot 12 uur op IJsbaan De Schaverdijn, Gouverneur Verwilghensingel 13 in Hasselt. Info: https://aanbod.gezinssportvlaanderen.be/evenementen/schaatsen-met-pieten-op-het-ijs

De hipste Supermarkt

Zin om lokaal creatief talent te ontdekken? Op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk? Dan is deze markt echt iets voor jou. Tijdens Supermarkt tonen en verkopen Lommelse creatievelingen hun handgemaakte producten en originele ontwerpen. Je vindt er onder meer het werk van collage artiest Sarah Dianne Wouters, de originele knuffels van Knuffelarie of lekkere biertjes van Brouwerij Vandijck.

Op 27/11 van 11 tot 18 uur in cc De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 26 november

Sint en Piet lezen voor

Kom naar de bib tijdens de voorleesweek en spits je oren, want Sint en Piet zijn boekenfans. Het hoogtepunt van de voorleesweek is het bezoek van Sint en Piet aan de bib.

Bibliotheek Zutendaal, Oosterzonneplein 6 in Zutendaal.

Van 10 tot 11.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 26 november

Maak je moestuin winterklaar

Je moestuin klaarmaken voor de winter is belangrijk, zodat de tuin op zijn vruchtbaarst is in het voorjaar. Tijdens deze workshop leer je er alles over.

Domein Kiewit, Putvennestraat 108 in Hasselt.

Van 9.30 tot 12 uur

Basistarief: 2 euro

Zaterdag 26 november

Plant je boom

Help mee met de plantactie van vierduizend nieuwe inheemse bomen en planten, want bossen zijn goed voor mens en natuur.

Toekomstbos, Krijnswijerweg in Zonhoven.

Van 9 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 26 november

Geefmarkt

Een unieke kans om je overbodige spulletjes weg te geven of zelf iets leuks op de kop te tikken. Alles is gratis, er wordt niets geruild of betaald.

Binnenplein stadhuis, Stadsplein 1 in Genk.

Van 10 tot 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 26 november

Blokjesbouwnamiddag

Kom mee bouwen en spelen op de blokjesbouwnamiddag. De Sint komt ook op bezoek.

Sporthal De Steenakker, Steenakkerstraat 31 in Kaulille.

Van 13.30 tot 16.30 uur

Basistarief: 5 euro

THEATER

Zaterdag 26 november

Dani’s Muzikale verhaal

Sofietje en Dani zijn dit jaar heel braaf geweest. Hun schoen staat klaar. Maar hoe komt het toch dat de Sint hen altijd vergeet? Kom het ontdekken in deze muzikale voorstelling voor (groot)ouders samen met hun kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud.

Campus O3 Genk-Noord, Minderbroederstraat 6 in Genk.

Om 9.30 en om 11.15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 26 november

De Wolkenfabriek

Elke avond luistert Willy, de wolkenmaker, naar het weerbericht om zo te weten te komen welke wolken hij de lucht in moet sturen. Een sprankelend verhaal in een prachtig decor.

Bibliotheek, Europalaan 157b in Dilsen-Stokkem.

Om 13 uur

Basistarief: 4 euro

Zaterdag 26 november

Vrede, liefde en vrijheid

Een theatervoorstelling van Het nieuwstedelijk. In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van Versailles ontmoeten drie mensen elkaar in een hotellobby in Parijs: econoom John Maynard Keynes, danseres Lydia Lopokova en Liberiaans gezant Charles D.B. King.

C-mine, C-mine 10 in Genk.

Om 20 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 26 november

Theater FroeFroe

De mythe van Orfeus en zijn tocht naar de Onderwereld kan nog altijd gelden als één van de mooiste verhalen over de liefde. Theater FroeFroe brengt haar versie.

CC De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen.

Om 19 uur

Basistarief: 7 euro

CONCERT

Zaterdag 26 november

Dutch Eagles

Een fantastische avond vol tijdloze muziek met de Eagles van de Lage Landen. New Horizon is de nieuwe show van the Dutch Eagles.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20.15 uur

Basistarief 28 euro

WANDELEN

Rosmeerse Jenevertocht

Ter ere van haar honderdste levensjaar organiseert Eer & Deugd een jenevertocht van 5 km, met een after wandeling in de zaal.

Harmoniezaal, Kerkstraat 37 in Bilzen

Van 18 tot 22 uur

Basistarief: 6 euro

Zondag 27 november

Bos en vijvertocht

WSV De Heikrekels organiseert een wandeltocht met afstanden van 4, 6, 12 en 19 km door groene en herfstige taferelen.

Wijkcentrum Opgrimbie, Hoekstraat 1 in Maasmechelen.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro