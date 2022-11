Heers viert Internationale Mannendag met darts en whisky

Heers

Ter ere van Internationale Mannendag zorgde de dienst Welzijn van Heers vrijdag voor een ontspannende avond voor de mannen uit de gemeente. “We organiseren al jaren acties rond Internationale Vrouwendag, maar vier jaar geleden lieten enkele mannen ons weten dat ook zij een dag verdienden”, zegt diensthoofd Sonja Doomen. “Daarom zetten we sindsdien ook elk jaar de mannendag in de kijker. Op de eerste editie mochten de mannen al meteen koken en kregen ze tips om vrouwen beter te begrijpen. De tweede editie viel door corona in het water, op de derde editie mochten de mannen wijn proeven. Nu kozen we voor een workshop darts en een whisky tasting. We deden een beroep op mensen uit Heers voor de begeleiding. Zo verzorgde Ruben Gos van Whisky Club Heers de degustatie en leidde Bart Vandueren de darts in goede banen. Zo’n 49 mannen nemen deel aan deze avond, een groot succes. We zien elk jaar nieuwe vriendschappen groeien op de Wereldmannendag.”(frmi)