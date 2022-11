Emma Meesseman opnieuw speelklaar, Julie Allemand onzeker voor Belgian Cats

De Belgian Cats verzamelden zondag in Leuven en begonnen aan de voorbereiding van de twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden deze week tegen Noord-Macedonië (donderdag) en Bosnië en Herzegovina (zondag) in de Sportoase. Emma Meesseman maakte bij Fenerbahce Istanbul een knappe comeback, maar Julie Allemand (voet) is onzeker.

Emma Meesseman is na haar kuitblessure, die ze einde september op het WK in Australië/Sydnye opliep, back in business. Nadat ze met een twintiger Fenerbahce Istanbul in de Euroleague in het Italiaanse Virtus Bologna aan de winst hielp schitterde ze ook bij haar eerste wedstrijd in de Turkse BKSL. De Belgian Cat pakte uit met een double-double (22 punten, 12 rebounds, 5 assists) maar verloor wel met Fenerbahce Istanbul met 77-75 van Nesibe Ankara. Emma Meesseman toonde de voorbije week dus dat ze klaar is voor haar comeback bij de Belgian Cats. Donderdag spelen de Cats tegen Noord-Macedonië en zondag versus Bonsië en Herzegovina.

Julie Allemand is ook aangekomen in Leuven maar is met een voetblessure onzeker voor beide duels van de Belgian Cats. Na medische controle zal duidelijk worden of ze forfait moet geven.

Eerste verlies voor Delaere in Italië, Ben Abdelkader wint van Vanloo/Linskens

In de Italiaanse Serie A1 was er een eerste verlies na negen speeldagen voor Antonia Delaere (10 punten, 3 rebounds, 6 assists) met Venetië: 85-71 tegen Virtus Bologna. In de Franse LFB won Hind Ben Abdelkader (11 punten, 3 rebounds) het “Belgisch” duel met Villeneuve D’Ascq en met 69-82 van Montpellier. Julie Vanloo tekende bij Montpellier voor 12 punten, 2 rebounds en 2 assists en Kyara Linskens voor 8 punten, 6 rebounds en 1 assist. Bij Villeneuve D’Ascq is Rachid Meziane de coach. Hij is de nieuwe bondscoach van de Belgian Cats. Hij won met Villeneuve trouwens van … Valéry Demory, coach van Montpellier en ex-bondscoach van de Cats.

In de Spaanse Lega Femenina won Serena-Lynn Geldof (10 punten, 2 rebounds) met Zaragoza met 48-90 van IDK Eustotren. Elise Ramette (5 punten, 4 rebounds) verloor met Cadi La Seu met 68-70 van Gernika. Ook verlies voor Billie (7 punten, 3 rebounds) en Becky Massey (8 punten, 2 rebounds) met Estudiantes Madrid: 87-75 van Girona.