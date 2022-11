Stijn Vreven debuteert met Desselse zege tegen Sint-Eloois-Winkel: “De jongens kunnen nu net iets dieper gaan”

Dessel Sport en Sint-Eloois-Winkel hielden elkaar lang in evenwicht maar een strijdvaardige thuisploeg controleerde de wedstrijd en voetbalde ook de beste kansen bij elkaar. “De tweede bal was telkens voor ons en we waren ook scherper in de duels”, weet Kristiaan Haagen. “Hoewel het nog 0-0 stond bij de rust, overheerste het gevoel dat er meer in zat. Toen Loshi kort voor tijd een voorzet van Versmissen binnenwerkte, kregen we loon naar werk.”

De thuisploeg tapte uit een ander vaatje dan de voorbije weken. Het Desselse elftal presenteerde zich als een collectief strijdend geheel dat honger naar winst uitstraalde. Zien we daar meteen de huisstijl in van Stijn Vreven? “Dat is ongetwijfeld het geval”, gaat Haagen verder. “Het is een trainer met aanzien die jongens net iets dieper kan laten gaan. Ook tijdens de week laat hij zich letterlijk en figuurlijk veel horen. Of we nu de kanteling hebben ingezet? Dat is een moeilijke vraag. We hebben kwaliteiten in de kern om ons tot kampioen van de rechterkolom te kronen. Onze coach is enorm gedreven en geeft aan dat we van elke ploeg kunnen winnen. Dat gevoel zat zaterdag ook in de groep en precies daardoor kan je die drie punten ook thuis houden. Een aantal weken geleden zouden we dit soort wedstrijden verloren hebben dus dat is best wel hoopgevend”, besluit Haagen. (ev)