600 Hasseltse ouders planten geboorteboom in het Wijngaertsveld in Tuilt

Hasselt

Zondag hebben de ouders van een 600-tal Hasselaartjes die tussen september 2021 en september 2022 geboren werden een boompje geplant in het mooie Wijngaertsveld in Tuilt. De aanplant van een stukje hoofdstedelijk geboortebos gebeurde al voor de 27ste keer. Nadat het eerste geboortebos aan het Prinsenhof in Kuringen helemaal volgeplant was, werd in het Tuiltse geboortebos vier jaar geleden de eerste boom geplant.

“Een erg mooi initiatief waar we graag aan deelnemen”, zeggen Ebrahim een Zahra Nikkhoo, die voor hun eerste kindje Parsiya de symbolische boom in de grond kwamen steken. “We gaan zeker elk jaar eens langskomen om te zien hoe ons zoontje zijn boom opgroeit”, lacht Ebrahim. “En wij gaan nog vaker komen, want we wonen vlakbij”, zeggen peter Hamid en meter Sourid. (raru)