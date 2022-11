Black Friday: zijn alle koopjes écht koopjes? Hoe betaal je het veiligst? En waarom moet je nu geen tv kopen?

Black Friday staat voor de deur. Beter nog, het is er al, zelfs al is het nog geen vrijdag. Hier vind je alles wat je moet weten over de jaarlijkse hoogmis van de online kortingen. Van wat er in reclame staat, hoe fors de kortingen zijn, hoe je het checkt, waarom je nu geen tv moet kopen én vooral ook hoe je iets koopt zonder achteraf te moeten vaststellen dat je centen weg zijn en er nooit een pakje in de bus valt.