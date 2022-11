Greenpeace onthult spandoek aan hoofdkwartier N-VA: “Houdt partij fossiele brandstoffen hand boven het hoofd?”

Op het gebouw aan de overkant van het hoofdkwartier daalden omstreeks 9 uur twee klimmers neer. Zij ontplooiden enkele minuten laten een groot spandoek met het opschrift “N-VA houdt van fossiele bedrijven”. Greenpeace stelt dat MR op federaal vlak en N-VA op Vlaams niveau een uitstap uit het ECT blokkeren. Op de klimaattop in Egypte zei minister van Energie Tinne Van der Straeten vorige week dat België uit het verdrag moet stappen, maar er is dus geen eensgezindheid.

“We vragen ons af of N-VA liever de fossiele brandstoffen de hand boven het hoofd houden?”, zegt Mathieu Soete van Greenpeace. “Minister Demir gelooft dat we in het verdrag moeten blijven, omdat we daarmee investeringen in hernieuwbare energie kunnen beschermen. Maar als we kijken naar de geschiedenis van het verdrag, zijn het grotendeels de fossiele bedrijven die overheden aanklagen voor klimaatbeleid”, vervolgt Soete.

Landen als Frankrijk, Duitsland, Polen of Nederland beslisten al om uit het verdrag te stappen, dat voor velen niet meer te rijmen valt met de klimaatdoelstellingen. Het ECT laat bedrijven namelijk toe een overheid aan te klagen wanneer die klimaat- en milieumaatregelen neemt die hun toekomstige bedrijfswinsten zouden schaden.