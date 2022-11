Filezwaarte in oktober bijna goed voor record

De filezwaarte geeft aan hoeveel files er staan en hoe lang ze in de tijd aanhouden. Dat wordt uitgedrukt in ‘kilometer.uur’. Oktober 2022 komt voor een gemiddelde werkdag op alle Vlaamse hoofdrijbanen en knopen op 995,89 kilometer.uur. Sinds 2011 scoorde enkel oktober 2021 met 1.079,76 kilometer.uur nog hoger.

Oktober 2019, de laatste oktobermaand voor het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020, staat op de derde plaats met dagelijke gemiddeld 950,53 kilometer.uur filezwaarte. Dat is een fractie hoger (932,4) dan oktober 2018. Oktober 2020, met beperkende coronamaatregelen en telewerken, was de minst zware oktobermaand in de reeks met 368,55 kilometer.uur.

Juni 2019 was met gemiddeld 1.107,88 kilometer.uur de zwaarste filemaand. April 2020, in volle coronapandemie mét lockdowns, was de lichtste filemaand, met gemiddeld nauwelijks 64,61 kilometer.uur op een werkdag.