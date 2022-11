Olympische basecamps voor Parijs 2024 op Belgische bodem (en dus slaat Remco Evenepoel in Francorchamps zijn tenten op)

Olympische kampioene Nina Derwael onlangs op olympische stage in het Turkse Belek. Voor Parijs 2024 kan de Belgische turnploeg in de directe aanloop gewoon in Gent blijven als uitvalsbasis. — © BELGA

Een olympisch ‘thuisgevoel’ op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Trainen in alle rust op vertrouwde grond, weg van de olympische gekte. De olympische basecamps voor de komende Spelen zullen alle in België gevestigd zijn. En dus slaan Remco Evenepoel en Wout van Aert hun tenten op in Francorchamps, of blijven Nina Derwael en co in ‘hun’ stekje in Gent.

Parijs 2024: nooit waren de Olympische Spelen (26 juli-11 augustus) zo dichtbij – we vergeten even Antwerpen 1920, want dat waren de jaren stillekes, toen touwtrekken nog een olympische discipline was. De nabijheid biedt enorme voordelen voor Team Belgium. Atleten kunnen, weg van de altijd aanwezige drukte/gekte/stress van het olympische atletendorp, in België blijven voor ze de laatste dagen voor hun competitie afreizen richting Frankrijk.

De olympische ‘basecamps’ van Team Belgium – waar ze de laatste weken/dagen voor hun môment suprême zullen verblijven – zullen op Belgische bodem gevestigd zijn, zo kondigden Ben Weyts (N-VA) en Valérie Glatigny (MR), respectievelijk Vlaams en Waals minister van Sport, aan. “Onze topsportinfrastructuur heeft internationale uitstraling. Het zijn stuk voor stuk inspirerende omgevingen waarin onze atleten zich in de meest optimale omstandigheden kunnen voorbereiden om hun olympische droom waar te maken”, zegt Weyts. Jean-Michel Saive, voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité: “Voor velen is dit hun vertrouwde trainingsomgeving.”

Zo kunnen olympisch kampioene Nina Derwael en de andere turndames perfect blijven trainen waar ze elke dag trainen, in hun vertrouwde topsportcentrum in Gent, met het turninternaat waar ze elke dag slapen op twee minuutjes wandelen. Of als de olympische voetbalploeg zich kwalificeert, resideren ze in het nationale voetbalcentrum in Tubeke. De regerende olympische hockeykampioenen verblijven in hun state-of-the-art hockeycentrum in Wilrijk. Topgolfer Thomas Pieters kan zich in zijn thuisclub, Rinkven, voorbereiden.

Remco Evenepoel en Wout van Aert – de selectie is uiteraard nog niet gemaakt maar als ze fit zijn, zijn ze altijd certitudes in de olympische wielerploeg – slaan hun tenten op in de Ardennen, in Francorchamps, vooral bekend van het Formule 1-circuit. De Ronde van Frankrijk van 2024 houdt rekening met de Spelen in eigen land en eindigt op zondag 21 juli, een kleine week voor de olympische wegrit.

Parijs 2024 vindt niet enkel in Parijs plaats. Zo krijgen de olympische basketbalwedstrijden in Rijsel hun beslag. Bijzonder makkelijk voor bijvoorbeeld de Belgian Cats, die in Kortrijk, op een boogscheut, hun uitvalsbasis hebben.

De basecamps worden geïnstalleerd vanaf 1 juli.

De Belgische basecamps voor Parijs 2024. — © rv

In het olympisch atletendorp is nooit genoeg plaats om een volledige delegatie van Team Belgium tegelijk te ontvangen – vandaar bieden de Belgische basecamps zo dichtbij een enorm voordeel in vergelijking met andere Spelen. Enkele dagen voor atleten aan hun competitie beginnen, zakken ze af naar het olympisch dorp in Frankrijk.

Topsportbudget stijgt voort

Niet-onbelangrijk: intussen stijgt het Vlaamse topsportbudget verder. Weyts investeert per jaar 1 miljoen extra in topsporters. Dat komt bovenop het al historisch hoge budget voor topsport. De extra middelen gaan onder meer naar extra omkadering, een betere verloning lonen om topcoaches te betalen en de invoering van halftijdse contracten voor individuele sporters en studenten, een nieuwe manier om jonge, beloftevolle atleten te ondersteunen. Weyts; “Vlaanderen is op topsportgebied nog nooit zo ambitieus geweest als vandaag.” Vlaanderen investeert deze regeerperiode per jaar bijna 27 miljoen in topsporters.

De Belgische ‘basecamps’ voor Parijs 2024

*Wezenbergzwembad, Antwerpen: zwemmen

*Hazewinkel: roeien, kajak

*Herentals: boogschieten

*Brasschaat: boksen

*Hofstade: skateboard

*Rinkven, Schilde: golf

*Wilrijk: 3x3 basketbal, hockey, judo, taekwondo

*Louvain-la-Neuve: atletiek, tennis

*Gent : turnen, breaking, hockey, zeilen

*Brussel: hoofkwartier Belgisch Olympisch Comité

*Zolder: BMX, baanwielrennen

*Sportcentrum Kortrijk: basketbal

*Tubeke: voetbal

*Genepiën: schieten

*Adepscentrum Spa: badminton

*Francorchamps: wegwielrennen, mountainbike

*Adepscentrum Loverval: sportklimmen

*Spiroudôme Charleroi: basketbal