Minister Ben Weyts wil vuurwerkverbod tijdens oudejaarsnacht in heel Vlaanderen: “Dierenwelzijn staat boven vuurwerkpret”

“Eindejaarsfeesten gaan veelal gepaard met het afsteken van vuurwerk”, klinkt het in een persbericht van het kabinet-Weyts. “Naast een risico op materiële en menselijke schade heeft het afsteken van vuurwerk ook kwalijke gevolgen voor de dieren. Zij lopen het risico om een vuurpijl rakelings langs het hoofd te zien passeren. Verblindende lichtflitsen en keiharde knallen maken talloze dieren angstig. Weidedieren slaan ervan op hol, breken uit en raken zo vaak gewond met soms een fatale afloop tot gevolg. Dierenwelzijn staat boven vuurwerkpret”, vindt Weyts dan ook.

Weyts probeerde in 2019 al eens een vuurwerkverbod af te dwingen via het zogenaamde Vuurwerkdecreet, maar dat werd met succes juridisch aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Om het dierenleed tijdens oudejaarsnacht maximaal te beperken, vraagt Weyts dan ook aan de steden en gemeenten om zelf een tijdelijk verbod tijdens oudejaarsnacht op te leggen. “Als beschaafde samenleving hebben we de plicht vermijdbaar dierenleed te vermijden”, klinkt het. “We vertrouwen er dan ook op dat de steden en gemeenten hiertoe hun steentje willen bijdragen.”