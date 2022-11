Overbodige en zeemzoete ‘Enchanted’-sequel kan vooral de fans van ‘Frozen’ over de streep trekken

In de muzikale parodie Enchanted (2008) werd de jonge prinses Giselle in een animatiewereld door haar boze stiefmoeder in een wensput geduwd. Wanneer ze uit de put kwam, had Giselle het lichaam van Amy Adams en bevond ze zich in de live-action-wereld van New York. De prinses reageerde alsof de Big Apple een of ander sprookjeswoud was. Het enorme succes van deze romantische musical had te maken met het originele concept, de botsing tussen sprookjeswereld en realiteit, en de casting van de toen nog onbekende Amy Adams in de hoofdrol. De toeschouwers vonden de extreem naïeve en gelukzalige Disney-wereld in een moderne metropool best wel origineel en geestig.

© Jonathan Hession

Ronduit hilarisch was het moment dat de prinses er met haar verstand niet bij kon waarom daklozen in Central Park met haar diadeem vol diamanten gingen lopen. Als parodie op de Disney-sprookjes kon Enchanted dus tellen. Dat heeft Adam Shankman, regisseur van de sequel en maker van het niet te harden Rock of Ages, totaal niet begrepen. Hij ging, zoals je dat van hem kon verwachten, voor een heel voorspelbaar Disney-product voor achtjarige meisjes.

Giselle is nu zeer gelukkig gehuwd met haar advocaat (Patrick Dempsey) en heeft een stiefdochter en een baby. Maar het drukke Manhattan is niet sprookjesachtig genoeg en de familie verhuist naar een rustige buitenwijk. Daar heeft de stiefdochter het niet naar haar zin. Giselle tovert de wijk dan maar om in een echte sprookjeswereld. Haar actie heeft onverwachte gevolgen. Ze verandert stilaan in een boze stiefmoeder.

© Courtesy of Disney Enterprises, Inc.

Shankman heeft de insteek van het origineel enkel wat herkauwd. Het conflict tussen de droomwereld en de realiteit is er nog, maar enkel in functie van een eerder flauwe komedie vol siroop, weinig memorabele liedjes en dansen en een zeer vermoeiende CGI-finale vol vuurwerk.

En om de fans van Frozen over de streep te trekken, mag Broadway-ster Idina Menzel een Aldi-versie van haar Let It Go-megahit brengen. Onze jonge dochters zullen dit alles wel slikken, maar voor een frisse familiefilm haal je beter het origineel nog eens uit de kast.

