Bewaker ‘ontvangt’ patiënte die dag eerder overleed: “Het andere personeel zag niets”

Een Argentijnse bewaker was zich van geen kwaad bewust toen hij twee weken geleden een patiënte ontving. Op camerabeelden is te zien hoe hij ogenschijnlijk de naam van de vrouw noteert en haar vervolgens naar haar dokter begeleid. Het enige dat niet klopt aan het plaatje: er is op de beelden geen patiënt te bespeuren.

De beveiliger werd ongerust toen de vrouw niet terugkwam van haar afspraak. Hij verwittigde het medisch personeel om te controleren of er iets aan de hand was en dat bleek ook het geval te zijn. Geschokte medici wisten de bewaker te vertellen dat de patiënt een dag eerder was overleden.

De ijzingwekkende beelden deden de ronde op de sociale media voordat de lokale media hun versie van de gebeurtenissen herzagen. Het personeel van het centrum denkt dat het om een grap gaat. “Hij doet alsof hij iets schrijft, want als je naar de gegevens gaat kijken is er niets te vinden,” zegt Guillermo Capuya, hoofd Institutionele Relaties van het Finochietto-sanatorium.“Daarnaast werkte de deur van de inkom niet goed en ging hij 28 keer vanzelf open tijdens die nacht.”

“Het enige wat ik kan zeggen is dat dit vervelend is, omdat we hiermee de hele ochtend zijn kwijtgeraakt. Ze belden me vanuit de Verenigde Staten, Mexico, Panama, voor iets wat vrijwel zeker, ik kan je het verzekeren, een gewapende situatie is”, zegt hij nog. “Ik weet niet of ik een grap moet maken of wat dan ook, maar het ging viraal. Waar ik niet in geloof, zijn geesten.”

Het incident wordt momenteel nog grondig onderzocht.

