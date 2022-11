NBA: Kyrie Irving (Nets) maakt comeback na delen van antisemitische documentaire, maar controverse duurt voort

Kyrie Irving heeft zijn terugkeer bij Brooklyn Nets gevierd met een 127-115 zege tegen Memphis Grizlies. De sterspeler was acht wedstrijden geschorst omdat hij op zijn sociale media een link had geplaatst naar een antisemitische documentaire. Hoewel zijn coach Jacque Vaughn zei dat alle focus nu op zijn basketbal moet staan, werd de aandacht ook getrokken door een schare sympathisanten van Irving aan het Barclays Center.

“Vanaf nu moet hij zich concentreren op basketbal. Daar gaat het om”, zei coach Jacque Vaughn. Maar buiten aan de hal waar Irving zijn comeback maakte, eiste een groep radicalen die hem een hart onder de riem staken de aandacht. Het ging om “Israel United in Christ”, een groepering van Joden met Afrikaanse roots die gelinkt is aan de beruchte documentaire die Irving deelde. Ze claimen de echte Israëlieten te zijn uit de Bijbel en beweren dat de “zogenaamde Joden” hun identiteit en geboorterecht hebben gestolen.

Boston Celtics-ster Jaylen Brown kwam op zijn beurt in het oog van de storm te staan omdat hij een Tweet van de protesten deelde met het commentaar: “energie”. Later verwijderde hij de tweet en bood zijn excuses aan.

Op de court was Irving goed voor 14 punten en 5 rebounds. Zijn teammaats Kevin Durant (26 ptn, 7 rbds, 7 assists), Ben Simmons (22 ptn, 8 rbds, 5 assists) en Yuta Watambe (16 ptn) deden beter. Voor Memphis deed Dillon Brooks met 31 punten het meeste terug. Door de nederlaag zakt Memphis van de tweede naar de zesde plaats in de Western Conference, Brooklyn vertoeft in de middenmoot van de Eastern Conference.

Titelverdediger Golden States boekte zijn eerste uitzege van het seizoen: 120-127 in Houston. Klay Thompson (41 ptn) en Stephen Curry (33 ptn, 15 assists) waren de productiefste Warriors.

Cleveland rukte via een 113-87 overwinning tegen Miami naar de derde plaats op in de Eastern Conference. In een staartduel van de Western Conference won LA Lakers met 123-92 van San Antonio. Denver won met het kleinste verschil, 97-98 in Dallas. Washington-Charlotte werd 106-102, Sacramento-Detroit 137-129 en Phoenix-New York 116-95. (belga)