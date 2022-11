John Bryan: “Jeffrey Epstein wilde Queen chanteren in ruil voor stilzwijgen over prins Andrew”

Jeffrey Epstein was van plan om de Britse koningin Elizabeth af te persen in ruil voor zijn stilzwijgen over de beschuldigingen tegen haar zoon, prins Andrew. Dat zegt althans John Bryan, wereldberoemd in Vlaanderen als de ex-man van realityster Astrid Bryan en in de jaren ‘90 een tijdlang de minnaar van Sarah Ferguson, de toenmalige echtgenote van Andrew.

In een over het Kanaal spraakmakend interview met de Daily Mail dat zondag verscheen, zei Bryan dat hij in 2019 in het diepste geheim betrokken was bij crisisoverleg over Andrew, na diens rampzalige interview met het BBC-programma Newsnight. Volgens Bryan bouwde Epstein zijn carrière als financier en societyfiguur op het afpersen van machtige mannen, die hem geld gaven in ruil voor zijn stilzwijgen over hun illegale praktijken. “Mensen vragen altijd hoe Epstein zijn geld verdiende. Hij was zogezegd een tovenaar met belastingen, maar het was allemaal oplichterij. Hij verdiende op die manieren honderden miljoenen dollars”.

Volgens Bryan was Epstein zelfs van plan om de Britse koningin Elizabeth af te persen, maar lukte dat niet “omdat Andrew hem nooit de munitie gaf om hem te ruïneren”. Bryan is bijgevolg van mening dat Andrew onschuldig is. “Als hij echt betrokken was bij die orgiën, zou Epstein dat gebruikt hebben om de koningin voor miljoenen af te persen. Andrew heeft nooit veel geld gehad, het was de koningin die de miljoenen bezat.”