Raymond van Barneveld prikt op 55-jarige leeftijd opnieuw dartspijlen in kuiten gevestigde orde

o vaak werd hij afgeschreven, vooral door zichzelf. Maar Raymond van Barneveld was afgelopen week tijdens de Grand Slam of Darts weer de meest spectaculaire darter op het wereldtoneel. Vooral omdat niemand het meer verwacht had van de inmiddels 55-jarige Nederlander, die darten op topniveau een maand voor het WK in Londen nog in de vingers blijkt te hebben. Barney kwam tot zijn eerste halve finale op een groot toernooi sinds het WK van 2017.